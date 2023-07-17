بولندا.. مقتل شخصين في هجوم بسلاح ناري في مدينة بوزنان

لقي شخصان مصرعهما، يوم الأحد، وسط مدينة بوزنان غربي بولندا، في عملية إطلاق نار بسلاح ناري في إحدى الحدائق، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأفادت شرطة مدينة بوزنان، في بيان، بأن الحادث وقع بعد ظهر يوم الأحد، في حديقة مطعم بشارع سانت مارتن، في مدينة بوزنان القديمة، التي تشكل وجهة خصبة للسياح.

وذكرت الشرطة أن "الهجوم استهدف شخصين، توفي أحدهما على الفور، فيما توفي الآخر في المستشفى".

ولفتت إلى أن الرجلين من سكان مدينة بوزنان، وتتراوح أعمارهما ما بين 30 -31 عاما.

وفتحت الشرطة والادعاء العام تحقيقا في حيثيات الحادث.