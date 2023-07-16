الزمالك يتعادل مع فاركو وينهي الدوري في المركز الثالث بـ60 نقطة

اختتم فريق الزمالك مبارياته بمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بالتعادل بنتيجة 2-2 أمام فريق فاركو، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة والثلاثين.

سجل ثنائية الزمالك، سيد نيمار في الدقيقة 26، وإبراهيما نداي في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد فاركو بقوة ونجح في تسجيل هدفين للاعب سيف تيري ثنائية فاركو بالدقائق 60 و72 .

لقطة من المباراة

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة 60 في المركز الثالث لجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 42 في المركز التاسع لجدول الترتيب .

وخاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو"

جماهير الزمالك في لقاء فاركو

وغاب عن الزمالك في لقاء فاركو اليوم كل من، مصطفى شلبي ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وعمرو السيسي ونبيل دونجا وشيكابالا وأحمد فتوح وعبدالله جمعة وسامسون أكينولا، وناصر منسي وحمزة المثلوثي، لأسباب متنوعة ما بين الإصابة والفنية، والانقطاع عن التدريب فيما يخص يوسف نبيه وسيف جعفر عقب توقيعهم لفريق بيراميدز، كما غاب حسام عبدالمجيد للإيقاف.