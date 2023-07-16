أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك للقاء فاركو في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار"

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو"

يعد لقاء اليوم هو الأخير للزمالك في مسابقة الدوري التى توج بها الأهلى رسميا، وخاض الفريق الأبيض قبل مواجهة اليوم 33 مباراة بالمسابقة.

وخلال 33 مباراة بالدوري، نجح الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 8 مباريات، وأحرز لاعبى الفريق الأبيض 50 هدف، ودخل مرمي الفريق 34 هدف، ويحل الزمالك حاليا في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 هدف.