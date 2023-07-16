قنا.. «العليقات» تواجه المرض المجهول وأنباء عن عشرات المصابين

سادت منذ أيام قليلة حالة من القلق والتوتر بين المواطنين بقرية العليقات بمركز قوص جنوب محافظة قنا وذلك عقب انتشار مرض مجهول بين الأهالي أدى إلى إصابة العشرات من الأهالي به.

وأكد اهالي القرية أن أ عراض المرض عبارة عن حالة غثيان وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة واحتقان بالحلق يدوم الي عدة ايام مؤكدين أن عدد من الأطباء والعاملين بقطاع الصحة قاموا أمس بسحب عينات من الأهالي، وذلك للشكف عن المرض و معرفه أسبابه وطرق علاج وذلك وسط تزايد الأعداد.

ومن جانبه، أكد العمدة بدوي احد قيادات مركز قوص الي أن المرض المجهول منتشر حتي الان في قرية العليقات فقط ولم يظهر في اي من القري المجاورة في مركز قوص مؤكدا علي أن الوحدات الصحية بالتنسيق مع قيادات القري تعمل علي الحد من انتشار المرض و إسعاف اي مصاب يظهر عليه الأعراض في اسرع وقت.



وأشار العمدة إلي أن الاعداد المصابة بالمرض المجهول تجاوزت العشرات بالقرية مما ادي الي توافد عدد المواطنين الي الوحدات الصحية لتلقي العلاج و العدد الاخر فضل العلاج في منزله منعنا لانتشار العدوة خصيصا وان المرض من المتوقع انه قادم من محافظة البحر الأحمر حيث أن هناك عدد كبير من أبناء القرية يعمل هناك.



ومن المقرر ان يقوم وزير الصحة غدا بزيارة محافظة قنا زيارة عاجلة لتفقد القرية و الوقوف علي اخر المستجدات و التفاصيل الخاصة بالمرض المحول و بصحبته طاقم طبي كامل.