عربية النواب: تنفيذ بيان قمة دول جوار السودان يضمن حل الأزمة سلميا

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تنفيذ بنود البيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان، التي انعقدت بالقاهرة لحل الصراع القائم في الخرطوم وتداعياته السلبية على دول الجوار، يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وحل الأزمة السودانية بالطرق السلمية.

وأشاد "أباظة" فى بيان له اليوم، بالموافقة الجماعية على البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، معتبراً هذا البيان بمثابة خطوة مهمة علي طريق حل الأزمة السودانية ووقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة دولة السودان الشقيقة ومقدرات الشعب السودانى.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، بالاتفاق علي الآلية الوزارية علي مستوى الوزراء وتكليفها بمهام محددة من أجل ضمان ترجمة وتنفيذ نص البيان الختامي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام أعمال القمة، خاصة أن البيان الختامي كان قاسماً مشتركاً بين الدول السبع، ومعبراً عن توافقها لحل الأزمة السودانية بالطرق السلمية.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة، من جميع الأطراف والقوى السودانية الالتزام التام بما جاء من بنود فى البيان الختامى لهذه القمة المهمة، من أجل الوقف الفوري للحرب والاقتتال داخل السودان، مشيداً بالموقف المصري بقيادة الرئيس السيسى والجهد الجبار الذي بذلته مصر خلال الأسابيع الماضية، والذى كان سبباً رئيسياً فى الدور الأكبر في نجاح القمة وتحقيق الهدف منها.