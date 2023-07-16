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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ظهور "شيطان البحر"على شواطئ مدينة الغردقة.. صور

ظهور سمكة الشيطان
ظهور سمكة الشيطان بشزاطئ الغردقة
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سادت حالة من البهجة رواد شواطئ القرى والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، بعد ظهور سمكة غريبة الشكل، تشبه طائر على شكل شيطان، رصدها عدد من المصيفين.

وعقب ظهور السمكة الغريبة، قامت الرواد بتصورها فيديو والتقاط الصور التذكارية معها، وتبين أن السمكة معروفه باسم " شيطان البحر" والاسم العلمي لها هو  "مانتا راي".

يذكر ان، سمكة الشيطان أكبر حجماً من شبيهتها شفنين الشيطان الصغيرة، والطول الأعظمي المسجل لسمكة الشيطان هو 5.2 م (17 قدم) وكذلك العرض الأعظمي لها يبلغ حوالي 5.2 م (17 قدم تقريباً) مما يجعلها من أكبر الشفنينيات، لها ذيل شوكي.

 سمكة الشيطان هي النوع الأكبر من جنس الشفنينيات الطائرة.

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الشيطان الصغير المنتجعات السياحية شواطئ مدينة الغردقة