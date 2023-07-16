الاحتجاجات على التعديلات القضائية تكتسب زخمًا في إسرائيل

تظاهر عشرات الآلاف في إسرائيل، أمس السبت، ضد خطط الحكومة لتسريع التعديل القانوني المثير للجدل الذي يخشى الكثيرون أن يضعف القضاء.

وتظاهر أكثر من 150 ألف شخص في تل أبيب وحدها، على الرغم من الطقس الرطب للغاية، وفقا لتقارير إعلامية. كما احتج آلاف الأشخاص في مدن أخرى.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية على تمرير قانون من شأنه أن يحد من سلطة رقابة المحكمة العليا على الحكومة والوزراء.

وتقوم لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست بإعداد مشروع القانون للتصويت عليه نهائيا في البرلمان.

ويخشى النقاد من إمكانية أن يؤدي القانون إلى الفساد والتعيينات من فئات معينة دون فحص في المناصب العليا، في حين تتهم الحكومة القضاة بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.

وكانت هناك أشهر من المظاهرات ضد الخطط وتكتسب الاحتجاجات مزيدا من الزخم مع تقدم مشروع القانون.

ويقول المئات من جنود الاحتياط إنهم سيتوقفون عن الخدمة إذا تم تمرير القانون ويمكن لمئات آخرين السير على نهجهم.