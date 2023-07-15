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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم محتويات شقة داخل كمباوند شهير بحدائق أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق داخل كمباوند شهير بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بكمباوند شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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