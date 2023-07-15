الدوري الممتاز .. طولان يعلن تشكيل سيراميكا أمام إنبي

أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة إنبي، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز .

تقام المباراة على استاد بتروسبورت، واعتمد طولان على صلاح محسن لقيادة الهجوم ويعاونه ميدو جابر ومحمد التونى من الخلف.

جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - محمد شكري

خط الوسط: محمد التونى - محمد عادل - صموئيل أمادي - محمد إبراهيم - ميدو جابر

خط الهجوم: صلاح محسن

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 7 انتصارات و16 تعادل فيما يأتي إنبي في المركز الثامن برصيد 42 نقطة جمعهم من 12 فوز و6 تعادلات.

