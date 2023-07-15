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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز .. طولان يعلن تشكيل سيراميكا أمام إنبي

حلمي طولان
حلمي طولان
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أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة إنبي، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز .

تقام المباراة على استاد بتروسبورت، واعتمد طولان على صلاح محسن لقيادة الهجوم ويعاونه ميدو جابر ومحمد التونى من الخلف.

جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - محمد شكري

خط الوسط: محمد التونى - محمد عادل - صموئيل أمادي - محمد إبراهيم - ميدو جابر

خط الهجوم: صلاح محسن

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 7 انتصارات و16 تعادل فيما يأتي إنبي في المركز الثامن برصيد 42 نقطة جمعهم من 12 فوز و6 تعادلات.
 

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