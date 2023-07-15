إحباط تهريب هواتف محمولة وشعر مستعار بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وبواريك الشعر المستعار بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جوانزو على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه حسن محمد ابو زهرة رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام علاء مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 31 هاتف محمول و 11 باروكة شعر طبيعي مستعار مخبأة بين طيات الملابس بالحقائب، وتم جرد المضبوطات وتحريزها.

قرر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .