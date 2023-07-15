تفاصيل جولة الـ 6 ساعات لوزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر بعدد من المشروعات

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، يرافقهما مسئولو الوزارة، والمحافظة، جولتهم التفقدية والتي استمرت 6 ساعات، بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة "المعالجة الثلاثية"، بطاقة 90 ألف م3/يوم، والتي تولت تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان.



وتجول وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة لتفقد مكونات المحطة المختلفة، واستمعا لشرح تفصيلى من القائمين على تنفيذ المحطة، عن مراحل تنفيذ المشروع، وآلية العمل داخل المحطة، والتقط الوزير صورة جماعية مع العمال فى مشروع المحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لأهالينا بمحافظة البحر الأحمر.



وأشار الوزير، إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان، انتهت من تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 2.417 مليار جنيه، وهى، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة (المعالجة الثلاثية)، ومشروع مرافق الإسكان الاجتماعي لعدد (2520) وحدة سكنية بمدينة الغردقة، ومشروع صرف صحى مدينة القصير (إعادة تأهيل محطة المعالجة)، ومشروع صرف صحى مدينة سفاجا (إعادة تأهيل محطة المعالجة)، ومشروع خدمة المناطق المحرومة بمشروع صرف صحى الغردقة، ومشروع توصيل المرافق لـ1100 وحدة سكنية بالإسكان القومي لمدينة القصير، وجار تنفيذ مشروع صرف صحى مدينة رأس غالب (إعادة تأهيل محطة المعالجة)، بتكلفة 103 ملايين جنيه.

6CCDFF62-C2CB-4596-B7A4-7CA93F92C56C

D25828C6-A3B6-4649-A1E4-653DF5916938