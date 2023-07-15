نائب مستشار النمسا: قضية حماية المناخ تستحق اهتمامًا محليًا ودوليًا كبيرًا

السبت 15/يوليو/2023 - 01:03 م

أكد فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الخضر، أن قضية حماية المناخ تستحق اهتمامًا محليًا ودوليًا كبيرًا، مشددًا على أن الإهمال في تلك القضية يمثل كارثة على المدى الطويل.

وقال كوجلر- في تصريحات له اليوم السبت-إن الغالبية الآن يجب أن تقتنع بضرورة حشد الجهود من أجل حماية المناخ.

وحول المظاهرات العنيفة لأنصار حماية المناخ.. قال كوجلر إن العنف والتطرف مرفوضان، معترفا بوجود بعض الجماعات التي أصبحت أكثر راديكالية وأن هناك شيئًا يجب القيام به معهم.

وأقر كوجلر بأن بعض نشطاء المناخ تسببوا في الكثير من الانتقادات من قبل المواطنين بمظاهراتهم وحملاتهم الشائكة ولكنه يرفض أيضًا استخدام مصطلح "إرهابي المناخ".

وأوضح كوجلر أن النشطاء لديهم ميزة لفت نظر الحكومة والمجتمع إلى الأخطاء الرئيسية في ملف حماية المناخ ومع ذلك ليس من المقبول قيامهم بتعطيل الطرق وإحداث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.