مُستوطنون إسرائيليون يقومون بتبوير أرض زراعية وآخرون يعتدون على فلسطينيين جنوب الضفة الغربية

السبت 15/يوليو/2023 - 12:08 م

قام مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، بتبوير أرض زراعية، فيما قام آخرون بالاعتداء على مواطنين ورعاة غنم فلسطينيين، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مُستوطنين من مُستوطنة "بيتار عيليت" في مُحافظة بيت لحم، قاموا بضخ المياه العادمة في أرض زراعية قريبة من المستوطنة بهدف إتلاف كل المحاصيل المزروعة، وبهدف دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم حتى يتسنى للمستوطنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة عليها، ومن ثم توسيع المستوطنة، وهو أسلوب ينتهجه غالبية المستوطنين.

وفي مُحافظة "الخليل"، أصيب عدد من المواطنين ورعاة الغنم الفلسطينيين، بجروح وكدمات، جراء اعتداء المُستوطنين عليهم في منطقة "مسافر يطا" النائية والمهدد أهلها بالتهجير القسري.