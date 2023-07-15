رابطة الأندية تحسم مصير درع الدوري القديم

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن درع الدورى القديم سيتم وضعه فى متحف الكرة المصرية، الذى سيتم تأسيسه فى مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، وذلك بعد وصول درع الدورى الجديد الذي سيتم تسليمه لبطل الدوري فى نسخته الجديدة موسم 2023 _ 2024.

وأكد مسئولو الرابطة أن النادي الأهلي لن يحتفظ بدرع الدوري القديم، ولكن سيتم الحصول عليه ووضعه فى متحف الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية، بشكل رسمى، تسليم درع الدورى لفريق الأهلى فى مباراته أمام حرس الحدود، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

وأوضحت الرابطة أن تسليم درع الدورى فى مواجهة حرس الحدود جاء بالتنسيق مع النادى الأهلى، الذى حدد الموعد وفقًا لرؤية الجهاز الفنى تحت قيادة مارسيل كولر.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.