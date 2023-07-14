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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يفوز على طلائع الجيش برباعية في ختام الدوري

بيراميدز
بيراميدز
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انتهت مباراة الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز وطلائع الجيش في الجولة 34 وختام الدوري بفوز بيراميدز برباعية مقابل هدفين.

حافظ بيراميدز على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

سجل العربي بدر الهدف الأول لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 13 وتعادل عبد الله مجدي لفريق بيراميدز في الدقيقة 25 ثم سجل كريم حافظ الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش الهدف الثالث في مرمى فريقه لصالح بيراميدز لينتهي الشوط الأول بتثدم بيراميدز برباعية مقابل هدف واحد.

وفي الدقيقة 57 سجل محمود صابر عبد المحسن الهدف الرابع لفريق بيراميدز ثم سجل أحد أيمن منصور الهدف الثاني لفريق طلائع الجيش في الدقيقة 70.

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