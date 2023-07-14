«يويفا» يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عقوبة مالية على ناديي برشلونة ومانشستر يونايتد؛ بسبب خرقهما قواعد اللعب المالي النظيف.

وقرر «يويفا» معاقبة برشلونة ومانشستر يونايتد، في بيان نشره اليوم الجمعة عبر موقعه الإلكتروني، بسبب وجود مخالفات وخطأ في الفوائد خلال الفترة من 2019 حتى 2022، وذلك بعد تقرير اللجنة الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأبلغ «يويفا»، نادي برشلونة بعقوبة مالية قدرها 500 ألف يورو، وكذا 300 ألف يورو على مانشستر يونايتد.

غرامة النادي الإسباني، جاءت بسبب الإبلاغ الخاطئ، في السنة المالية 2022، عن أرباح التخلص من الأصول غير الملموسة (بخلاف انتقالات اللاعبين) التي لا تعتبر دخلًا ذا صلة بموجب اللوائح.

فيما جاءت عقوبة اليونايتد، بسبب عجز طفيف في التعادل بين الأرباح والمصروفات، حيث رأى الاتحاد الأوروبي بأن النادي الإنجليزي لم يذكر مبلغ 15 مليون يورو استخدمه خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، بأن هذه العقوبة منفصلة عن التحقيقات في قضية نيجريرا المتهم فيها برشلونة بتقديم رشاوى للتحكيم.

فيما تجنب أندية، بورتو البرتغالي، أندرلخت البلجيكي، ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيين، وإنتر ميلان الإيطالي، بشكتاش التركي، ومارسيليا الفرنسي، العقوبات التي فرضت من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لخرق قواعد اللعب المالي النظيف.