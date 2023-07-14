إخماد حريق نشب داخل منزل بمنطقة الحسين بالقاهرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة الحسين بالقاهرة، دون وقوع إصابات.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة الحسين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وإسعاف.

وتبين نشوب حريق بمخلفات داخل المنزل وتم إخمادها دون وقوع أى إصابات، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.