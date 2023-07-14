ماكرون يمنح رئيس الوزراء الهندي وسام "جوقة الشرف"

الجمعة 14/يوليو/2023 - 01:53 م

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسام جوقة الشرف برتبة الصليب الأكبر، لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والذي يحل ضيف شرف خلال العرض العسكري التقليدي في الشانزليزيه صباح اليوم الجمعة، بمناسبة العيد الوطني لفرنسا.



وأكدت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن "هذا التكريم يأتي تقديرا للدور الذي يلعبه ريس الوزراء الهندي في تعزيز علاقات الصداقة والثقة بين البلدين".



ووصل رئيس الوزراء الهندي أمس الخميس إلى باريس في زيارة رسمية إلى فرنسا تستمر يومين في إطار الذكرى الخامسة والعشرين للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي توحد فرنسا والهند منذ عام 1998.



ويحل ناريندرا مودي ضيف شرف خلال العرض العسكري التقليدي اليوم 14 يوليو بمناسبة العيد الوطني الفرنسي "يوم الباستيل"، إلى جانب الرئيس الفرنسي، حيث سيشارك في العرض ثلاث طائرات رافال هندية ونحو 240 جنديا من القوات المسلحة الهندية.



وستُختتم زيارته بمأدبة عشاء رسمية يقيمها على شرفه الرئيس الفرنسي مع أكثر من 200 مدعو في متحف اللوفر العريق.

وعلى هامش زيارة مودي، أعلنت الهند موافقتها من حيث المبدأ على صفقة لشراء 26 طائرة مقاتلة طراز "رافال" من شركة داسو الفرنسية، وثلاث غواصات من طراز "سكوربين".



ووفقا للرئاسة الفرنسية، تعد زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى فرنسا فرصة أيضا لمواصلة المناقشات حول القضايا الدولية الرئيسية مثل المناخ والتنوع البيولوجي والصحة على الصعيد العالمي، في الوقت الذي تترأس فيه الهند مجموعة العشرين.