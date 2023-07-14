المملكة المتحدة وبليز توقعان اتفاقية تبادل الخبرات في العلوم البحرية

الجمعة 14/يوليو/2023 - 12:37 م

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أن حكومة المملكة المتحدة وبليز وقعتا مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات في العلوم البحرية ما يوفر الدعم من خلال إنشاء إطار تعاوني لتعزيز الخبرة في مجال العلوم البحرية وتطوير السياسات القائمة على العلوم وأدوات الإدارة وإنشاء موارد تعليمية للمجتمعات الساحلية.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل المفوضة السامية البريطانية في بليز نيكول دافيسون في حفل أقيم في مقر إقامة المفوضة السامية في العاصمة عاصمة بلموبان.

وأوضحت أنه يتم تمويل البرنامج من قبل صندوق النبات الأزرق من خلال المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) ويركز على ثلاثة مجالات مواضيعية، التنوع البيولوجي البحري، التلوث البحري، المأكولات البحرية المستدامة.

وتمثل هذه الاتفاقية بين حكومة المملكة المتحدة في المجال البيئي والأغذية والشؤون الريفية وحكومة بليز ممثلة بوزارة الاقتصاد الأزرق والطيران المدني بصفتها الوكالة الرائدة وزارة التنمية المستدامة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث ووزارة الزراعة والأمن الغذائي والمشاريع ووزارة التنمية الاقتصادية على التوالي.

وتعد بليز ثاني دولة في العالم وأول دولة في منطقة البحر الكاريبي توقع مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المتحدة لبرنامج الشراكة بين الدول للمحيطات.