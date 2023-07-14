محافظ القاهرة يتفقد أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة بحى مصر القديمة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحى لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع إمتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل.

شملت الجولة التى رافقه فيها م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة، تفقد المنطقة المحيطة بمجمع الأديان، وكورنيش النيل.