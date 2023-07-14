في حالة حرجة.. طفل يبتلع قطعة حشيش ببني سويف

استقبلت طوارئ مستشفي بني سويف التخصصي، صباح اليوم الجمعة، طفل ، مصاب بحالة خطرة وحرجة، في حالة خمول تام، وتم إجراء الإسعافات الأولية له وإتخاذ اللازم .

وخلال الفحص الطبي بالمستشفي على الطفل تبين أنه يبلغ من العمر عام وثلاثة شهور ، حيث قام بابتلاع قطعة حشيش مخدر، وتم استخراج جزء منها متبقيه في فمه، وتم إخطار نقطة شرطة المستشفى لتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل إلى مستشفي بني سويف التخصصي، صباح اليوم ، يدعى " مازن،ع،ر" يبلغ من العمر عام وثلاثة شهور، من قرية البهسمون التابعة لمركز ومدينةإهناسيا المدينه شمال بني سويف، قام بابتلاع قطعة حشيش مخدر.

تم إتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.