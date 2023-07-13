طريقة تحضير الطعمية بالمنزل

تعد وجبة الطعمية أو الفلافل من الأكلات الشعبية المفضلة في مصر، لذا نقدم لكم طريقة تحضيرها بالمنزل بالمكونات والخطوات التالية:-

المقادير

كيلو ف ول مدشوش منقوع في ماء ليلة كاملة ثم يصفى

ول مدشوش منقوع في ماء ليلة كاملة ثم يصفى بصلتين مقطعتين إلى أربعة أجزاء

نصف حزمة كرات

نصف حزمة بقدونس وكزبرة

10 فصوص ثوم

ملح وكمون مطحون

شطة حسب الرغبة.



الطريقة

يفرم الفول المنقوع في الكبة أو ماكينة فرم اللحم العادية.

ثم يضاف بقية الخضار ويفرم مع الفول حتى تصبح العجينة ناعمة.

إضافة الملح والكمون والشطة.

في زيت غزير يسخن على النار، ثم يؤخذ قطعة من العجينة وتضغط بواسطة اليد وتقلى، ثم تنشل على مناشف مطبخ لامتصاص الزيت.

يمكنك إضافة السمسم على جانبي الطعمية أثناء القلي على حسب الرغبة.

ملحوظة

من ضمن أسرار نجاح عجينة الطعمية الجاهزة هو إضافة ملعقة كربوناتو (بيكربونات الصوديوم) مع الخلط قبل القلي حتى تحصلي على فلافل هشة كالجاهزة.