حبس سائق هتك عرض فتاة في توك توك بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، وبحضور عبد الله الدربالي، وكيل النائب العام، استمرار حبس سائق توك توك 45 يوما على ذمة الجناية رقم 9660 جنايات الخانكة لقيامه بهتك عرض فتاة عمرها 15 عاما داخل توك توك ووسط الزراعات بمنطقة الخانكة.

في وقت سابق تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقيامهم بالإمساك بسائق توك حال قيامه بمحاولة اغتصاب فتاة وسط الزراعات بدائرة المركز وأنهم سمعوا صراخ واستغاثات من الفتاة فتوجهوا نحو الصوت ليعثروا عليها ونجحوا في الإمساك بالمتهم وتخليص الفتاة من بين يديه ونقلها للمستشفى.

انتقلت على الفور أجهزة الأمن وتبين أن المتهم يعمل سائق توك توك حيث تبين أنه أثناء عودة الفتاة عمرها 15 عاما وبصحبتها ثلاثة من زملائها من أحد الدروس الخصوصية استقلوا التوك توك رفقة المتهم لتوصيلهم لمنازلهم وفي الطريق نزلت الفتيات الثلاثة أمام منازلهم وظلت المجني عليها بمفردها لتوصيلها لمنزلها وفي الطريق لعب الشيطان برأس المتهم وانحرف بها إلى إحدى الزراعات في منطقة الخانكة واستوقف المركبة وحاول التعدي الجنسى عليها بعد أن حاول تجريدها من ملابسها بالقوة.

فظلت الفتاة تصرخ إلى أن حضر مجموعة من الأهالي وقاموا بالإمساك المتهم وتخليص الفتاة منه وأبلغوا الأجهزة الأمنية التي حضرت وتم ضبط المتهم ونقل الفتاة للمستشفى بإجراء الكشف الطبي عليها تبين أنها تعرضت للتعدي الجنسي العنيف.

وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم وإحالته للمحاكمة فأصدرت قرارها المتقدم ورفضت المحكمة طلب دفاع المتهم بإخلاء سبيله وقررت استمرار حبسه.