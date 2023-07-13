قبل ساعات من مباراة القمة.. وفاة والد مروان عطية لاعب الأهلي

غادر مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي معسكر فريقه، بعد إبلاغه بخبر وفاة والده في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث توجه إلى مسقط رأسه لتشييع الجثمان.

ويخوض في الثامنة والنصف مساء اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ديربي القاهرة أمام الزمالك، على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي في هذه المباراة الى الفوز من أجل تأكيد جدارته بالفوز بالدوري، والانتصار على الغريم التقليدي، وإسعاد جماهيره لأن القمة في حد ذاتها بطولة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط: مروان عطية واليو ديانج وأحمد القندوسي وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد عبدالقادرومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو

خط الهجوم: محمد شريف ومحمود كهربا