موظفة بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ تلقي بنفسها من الطابق الرابع

أقدمت موظفة في إدارة كفرالشيخ الصحية، علي الانتحار من الطابق الرابع في مقر عملها بمنطقة الأوقاف شرق مدينة كفر الشيخ ، نتيجة ضغوط وخلافات في العمل .

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي اخطارًا من مأمور قسم أول كفرالشيخ، بقيام موظفة تعمل مدير إداري بإدارة كفرالشيخ الصحية، تدعي سامية م ع 47 سنة، مقيمة، بمنطقة المدينة التجارية بكفرالشيخ، بإلقاء نفسها من الطابق الرابع ، وسط حالة من الذهول بين زملائها، الذين حاولوا إنقاذها قبل سقوطها ولكنها افلتت من بين أيديهم ، وسقطت أعلى سيارة ثم سقطت علي الأرض ، وتم نقلها لمستشفى كفرالشيخ العام، لاسعافها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، بكسر في الجمجمة.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم أول كفرالشيخ، برئاسة المقدم سعد اللبيشي، لمكان الحادث والمستشفى، لمتابعة سير التحقيقات، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي انتدابت مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها وصرحت بدفن الجثة.