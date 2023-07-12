"saib" يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك لتعليم الفتيات

وقع بنك saib اتفاقية تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك، يقوم البنك من خلالها برعاية طالبات من الالكترونيات الصناعية واللوجيستيات من أكاديمية السويدي الفنية لمدة ثلاث سنوات.

تم توقيع الإتفاقية بمقر مؤسسة السويدي اليكتريك، وقام بالتوقيع كلا من عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع وحنان الريحاني المدير التنفيذي لأكاديمية السويدي بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس أمناء مؤسسة السويدي والدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ومروة لبيب رئيس الإتصال المؤسسي والعلاقات الصحفية وفريق عمل التسويق والاتصال المؤسسي بالبنك.

وفي هذا الصدد صرح عمرو نصير، بإن بنك saib يولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التعليمية التي تعمل على ربط التعليم بسوق العمل لمساندة مساعي الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم والتي تتوافق مع الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مما سيكون له انعكاس إيجابي على خلق فرص عمل لدعم الصناعات المختلفة. كما ان اختيار توفير المنح الدراسية للفتيات من خلال الدراسة النظرية والتدريب العملي بالاتساق مع إحتياجات سوق العمل يأتي في إطار حرص بنك saib على دعم المرأة مما يحقق إستقرار المجتمع ونموه.