مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة مسكنها باحدى قرى دائرة مركز شرطة بنها، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال ذوي الطفلة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد باستقبال طفلة مصابة بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق متفرقة بالجسم، وتوفيت أثناء محاولة إسعافها، جراء سقوطها من شرفة شقتها بمنطقة منية السباع دائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع الطفلة مريم هـ ع، 6 سنوات، إثر إصابتها بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق مختلفة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث بعقار بمنطقة منية السباع دائرة المركز.

وجرى نقل الطفلة لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنها توفيبت أثناء تقديم الإسعافات لها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن.