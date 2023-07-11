عضو "الأزهر العالمي للفتوى": الحجاج لابد أن يشكروا الله لوقوفهم على جبل عرفات.. بالفيديو

قال السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحج الركن الخامس من أركان الدين قد أتمه المسلمون هذا العام، مشيرًا إلى أن الحج يعتبر رحلة تسمو للنفس، ورحلة نقاء للروح والجسد، وعلى الحجاج أن يشكروا الله عز وجل لزيارتهم بيت الله الحرام والوقوف على جبل عرفات.

وأضاف "عرفة" في حواره لفضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن الحجاج عليهم أن يشكروا ربهم أنه أتم عليهم النعمة والفضل، موضحًا: "أن من يذهب للحج أو العمره فأنه ذهب إلى الله والله اصطفاه لذلك، ومن دخل بيت الله ووقف أمام الكعبة أو على عرفات فليتأكد أن الله يحبه".

وتابع، أن الله عز وجل طالبنا بشكره على نعمته، والحج من أفضل نعم الله، مستشهدا بقول الله عز وجل :"لئن شكرتم لأزيدنكم"، مستشهدًا بقول رسول الله، قائلا:"عن أبي هريرة قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقولُ: منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ".

وأردف، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: "الله عز وجل يغفر يوم عرفة للفرد كل الأمور المتعلقة به، والتقصير في حق عبادة الله، ولكن حقوق العباد تتوقف على التصالح مع العباد ورد الأمانات".