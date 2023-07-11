الأمن يداهم مسكن عنصر إجرامي بالمرج ويضبط بحوزته كيلو هيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، حال تواجده داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة المرج.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم وكراً لمزاولة أعماله الإجرامية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة مسكن المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، ميزان حساس"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.