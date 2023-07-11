رئيس "النقض" الجديد يستقبل رئيس المحكمة الدستورية والزند وعبد العال للتهنئة

استقبل المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بدار القضاء العالى المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق للتهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين عبداللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعه نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملا بنص المادة 185 من الدستور المصري .



ويعد عبداللطيف الرئيس التاسع و الأربعون لمحكمة النقض المصرية، وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977م ، ولديه باع طويل في العمل القضائي، حيث بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام 1978م وعلي مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القياديه بالنيابة العامة.

وعين عبداللطيف قاضياً بالمحاكم الإبتدائية منذ 1986م و تم ندبه للمكتب الفني لمحكمة النقض المصرية إلى أن عين قاضياً بها في عام 1999م و أصبح نائباً لرئيس محكمة النقض منذ عام 2001م.

وخلال عمله بمحكمة النقض المصرية ترأس الدائرة المدنية وندب رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض فضلاً عن عضويته بلجنة الأحزاب السياسية ومحكمة القيم العليا، وبذلك ينضم عبداللطيف إلى عضوية المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية بجانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية العليا للنظر في مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية وشروط تعيين أعضائها و ترقيتهم و تأديبهم.