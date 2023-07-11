بالفيديو.. الأمين العام لـ"الناتو": أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من "حلف الأطلسي"

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مُشددًا على الدول الأعضاء الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بخطة عمل نيل العضوية أمام كييف، حتى يتسنى لها أن تصبح عضوًا في الحلف مستقبلًا.

وأضاف "ستولتنبرج" في كلمته التي نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "قطعت أوكرانيا شوطًا طويلًا منذ أن اتخذنا القرار في عام 2008 بأن الخطوة التالية ستكون وضع خطة عمل لنيل العضوية".

وأوضح، أن أوكرانيا أصبحت قريبة للغاية من حلف الأطلسي، مُؤكدًا أن الوقت قد حان لينعكس ذلك على كل قرارات الحلف.