الهلال يتفق علي ضم سافيتش نجم لاتسيو

اقترب نادي الهلال السعودي من ضم سيرجي سافيتش لاعب منتخب صربيا ولاتسيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن نادي الهلال أتفق مع لاتسيو على التعاقد مع سيرجي سافيتش.

ليتفوق على نادي يوفنتوس الإيطالي الذي كان يرغب في ضم قائد لاتسيو خلال الانتقالات الجارية.

سافيتش البالغ من العمر 28 عاما لعب الموسم الماضي مع لاتسيو 47 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 8 أهداف.

وأشار رئيس النادي الإيطالي إلى أن الصفقة أقل من 50 مليون يورو بالنسبة للنادي.

وكان الهلال تعاقد هذا الصيف مع الدولي السنغالي كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي روبن نيفيز متوسط ميدان ولفرهامبتون، ولا يزال الزعيم يتطلع إلى عقد ما بين 2 إلى 3 لاعبين خاصة بعد إبعاد المالي موسى ماريغا من معسكر النمسا الذي يشهد وجود البيروفي كاريلو، والبرازيلي ميشائيل من قائمة الموسم الماضي الأجنبية.