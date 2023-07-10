انطلاق ملتقى فلسطين للرواية 2023

تفتتح وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم، فعاليات ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية، وذلك فى قاعة "المنتدى" فى متحف ياسر عرفات، فى رام الله، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ويشهد حفل فتتاح فعاليات ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية، الإعلان عن درع غسان كنفانى للرواية العربية لعام 2023، والإعلان عن الفائز الأول بجائزة غسان كنفانى للرواية العربية لعام 2023.

كانت وزارة الثقافة الفلسطينية قد أعلنت مؤخرا عن الروايات التى وصلت إلى القائمة الطويلة والتى تضمنت 14 رواية لكتاب من 9 دول عربية، وبعدها أعلنت عن الروايات التى وصلت إلى القائمة القصيرة، والتى تضم خمس روايات تم اختيارها من بين الـ14 رواية وهم:

"الديناصور" للروائى عمرو حسين من مصر

"نيلة زرقا" للروائى فجر يعقوب من فلسطين

"سلالات منقرضة" للروائى ملاك رزق من مصر

"زهرة الملكة أنديز" للروائية ميساء بن عبد الواحد من الجزائر

"دار المسدة" للروائى هشام على من ليبيا.

ويشار إلى أن ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية، يقام فى الفترة من 10 وحتى 13 يوليو الجارى، تزامنًا مع الذكرى الحادية والخمسين على استشهاد الأديب المناضل غسان كنفاني.