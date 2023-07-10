وزير قطاع الأعمال يتفقد مصنع مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والمحاسب علاء الدين شوقي محمد العضو المنتدب لشركة مصر إيران، خطوط الإنتاج بمصنع مصر إيران للغزل النسيج بحي عتاقة للوقوف على أعمال التطوير التي جرت الفترة الماضية لاعادة استغلال أصول المصنع.

وشملت الجولة مصنع 1 للغزول المتوسطة لإنتاج الخيوط بسماكات مختلفة، ويضم 3 صالات للتشغيل، وذلك بعد إعادة تشغيله قبل عامين بعد توقف دام 6 سنوات

كما تقفز مصنع 2 لإنتاج الغزول الرفيعة والتي تدخل في صناعة نسيج للأقمشة، ويضم 3 صالات تشغيل وكان ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية العمل بطاقة 50٪ إلى 100٪.

وساهمت خطة التطوير التي بدأت قبل عامين في زيادة الإنتاج إلى 3200 طن من للغزول يصدر منها للخارج نحو 70٪ من اجمالي الإنتاج بما يساهم في توفير العملة الصعبة، فضلا عن تشغيل العمالة ودعم السوق المحلي وصناعة الغزل والنسيج.

وحرص الوزير على لقاء العمال والاستماع لمطالبهم، وكان الدكتور محمود عصمت التقى اللواء عبد المجيد صقر، بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الاجتماع ناقش الوزير خطط التطوير والتحديث، واستمرار عمل الشركات وفقًا لأحدث المعايير وبالطاقة الإنتاجية القصوى في الشركات الواقعة في نطاق محافظة السويس.

وناقش الوزير ما طرحه النواب حول شركة "ميراتكس" للغزل والنسيج وشركة النصر للأسمدة، وخطة التطوير الخاصة بالشركتين.

ويشار إلى أن شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لديها مشروع لرفع الطاقة الإنتاجية في إطار الجهود الجارية لتطوير الشركة، إلى جانب مشروع إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.