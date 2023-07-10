ads
الإثنين 10 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص غسل 11 مليون جنيه متحصلة من الاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة

غسـل 11 مليون جنيه
غسـل 11 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا بمحافظة بنى سويف) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

 وذلك لتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ ( 11 مليون جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الامن الوطني الامن العام