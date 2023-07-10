بتكليف من محافظ المنيا.. جولة تفقدية لرئيس مركز سمالوط لمحطة تعبئة بوتاجاز شوشة

قام الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا بجولة تفقدية اليوم الإثنين، لمحطة تعبئة بوتاجاز شوشة بالمركز، لمتابعة العمل والوقوف على خطوط إنتاج المحطة والاطمئنان على مدى مطابقة الأسطوانات للمواصفات القانونية المقررة من حيث التعبئة والوزن، والاستماع إلى العاملين بالمحطة والتعرف على أحوالهم ومطالبهم وأي معوقات قد تواجه عملهم وإزالتها على الفور.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الجولات الميدانية للمشروعات الإنتاجية بالمحافظة ، وتقديم كافة سبل الدعم لها بما يحقق الفائدة المرجوة من تلك المشروعات.

كما تفقد رئيس المركز خلال جولته بالمحطة صهاريج الغاز الأفقية وغرفة طلمبات الغاز وكذلك مظلتى التعبئة الثانية والثالثة، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الخاصة بوزن الأسطوانة ، مشدداً على إتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطة الواقعة على مساحة 9 أفدنة ، وتضم خطين إنتاج بقوة (١٦٠٠٠ ) أسطوانة بوتاجاز تقريباً بفصل الصيف.



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