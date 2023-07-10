بالفيديو.. "مكافحة الإدمان": إطلاق مبادرة "بداية جديدة" لتقديم قروض للمتعافين من الإدمان

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، إن كل مراكز العزيمة التي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة ستكون منشأة بسواعد المتعافين داخل ورش التدريب التابعة لمراكز العزيمة.

وأضاف "وهبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بها تمكين اقتصادي، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل وعلى مدار الفترة الماضية تم تدريب أكثر من 12500 متعافي على حرف يحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار إعادة دمج المتعافي في المجتمع.

وتابع، أنه تم إطلاق مبادرة بعنوان "بداية جديدة" وهي تتيح تقديم قروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيرة للمتعافين لمساعدتهم في إيجاد مصدر رزق، وهو في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج.

وأردف، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي، أنه يتم تنفيذ برنامج متكامل في المناطق المطورة بديلة للعشوائيات وهي بتكليفات من القيادة السياسية لوزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان، موضحًا أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس الإدارة وجهت خلال الفترة الماضية بتوفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء المناطق المطورة.