فيتوريا يغادر المغرب لقضاء إجازته في البرتغال

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، غادر دولة المغرب قبل المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، في طريقه إلى بلده البرتغال لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.

أكد المصدر، أن فيتوريا اكتفى بحضور مباراة الدور قبل النهائي بين مصر وغينيا، ولكنه غادر بعدها إلى البرتغال، بعدما اطمأن على تأهل الفراعنة الصغار لأولمبياد باريس 2024، ولم يحضر المباراة النهائية للبطولة أمس الأول السبت بين مصر والمغرب والتي حسمها الأخير لصالحه بهدفين مقابل هدف ليتوج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

كان فيتوريا سافر إلى مدينة طنجة المغربية يوم 3 يوليو الماضي، قبل مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام غينيا، لدعم ومؤزارة الفريق قبل مواجهة الدور نصف النهائي الحاسمة.