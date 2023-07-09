الإسماعيلي يوقّع عقوبات رادعة على محمد حسن وأحمد محسن

أعلن نادي الإسماعيلي في بيان رسمي منذ قليل، عن معاقبة ثنائي الفريق الأول بالنادي محمد حسن وأحمد محسن، وذلك بعد الخروج من معسكر مباراة الداخلية دون إذن مسبق من الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل.

وكان محمد حسن قد أثار أزمة بعد تعليقاته عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي انستجرام وتويتر بعد إلغاء هدفه المثير للجدل أمام الأهلي في المباراة الأخيرة للفريق.

وأصدر الإسماعيلي بيان أعلن فيه معاقبة الثنائي بعدما وهو ما اعتبره الجهاز الفني عدم التزام من قبل الثنائي خاصة قبل المباراة الهامة أمام الداخلية في صراع الهبوط.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي عبر حسابه على الفيسبوك:” قـرر الكابتن أحمد العجوز مـديـر الـكـرة والـكـابـتـن حمـزة الجـمـل المـديـر الفنى استبعاد اللاعبان محمد حسـن وأحمد محسن من قائمة مباراة الداخلية في الجولة ٣٣ مـن الـدوري الـعـام وخصم 100 ألـف جـنـيـه مـن مستحقات كل لاعب”.

وأتم:”وجاء الاستبعاد بسبب ترك اللاعبان معسكر الفريق ليلا وعدم المبيت داخل المعسكر والعودة الساعة السابعة صباحا دون إذن مسبـق مـن الجهاز الفنى”.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع نظيره الداخليه غدًا الاثنين، وذلك في المباراه المرتقبة بين الفريقين في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقه الدوري الممتاز في تمام الساعه الثامنه والنصف مساءً.