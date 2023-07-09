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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهين بقتل شقيقهما بسبب الميراث بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطلين المتهمين بقتل شقيقهما طعناً في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلاف علي الميراث بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

تلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطلين طرف أول وشقيقهما طرف ثان بسبب قيام الأخير بعرض المنزل ملكهم جميعاً للبيع فقام أفراد الطرف الأول بالتشاجر معه والتعدي عليه بسلاح أبيض مما تسبب في مصرعه وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أجهزة الأمن القبض على عاطلين النيابة العامة بسلاح أبيض بسبب الميراث الوراق