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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تحشد قواتها شرقا وسط مخاوف من فاجنر

القوات البولندية
القوات البولندية
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قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك إن بلاده بدأت في نقل أكثر من ألف جندي إلى حدودها الشرقية، وسط تزايد القلق في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي من أن يؤدي وجود مقاتلي مجموعة فاجنر في روسيا البيضاء إلى زيادة التوتر على حدودها.

ومنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاجنر التي يرأسها يفجيني بريغوجن حرية الانتقال إلى روسيا البيضاء، وهو القرار الذي تسبب في تخوف أعضاء الحلف الشرقيين من أن يؤدي وجودهم إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وكتب بلاشتشاك على تويتر يقول "أكثر من ألف جندي ونحو 200 وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الثاني عشر والسابع عشر بدأوا في التحرك إلى شرق البلاد".

وأضاف "هذا يدل على استعدادنا للرد على محاولات زعزعة الاستقرار بالقرب من حدود بلادنا".

وقالت بولندا يوم الأحد الماضي إنها سترسل 500 شرطي لتعزيز الأمن على حدودها مع روسيا البيضاء.

وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين الذي يحاولون عبر حدودها مع روسيا البيضاء في الأسابيع الأخيرة. وقال حرس الحدود البولندي إن أكثر من 200 شخص حاولوا العبور بشكل غير قانوني الجمعة، وكان منهم مواطنون من المغرب والهند وإثيوبيا.

وتتهم بولندا روسيا البيضاء بإحداث أزمة مهاجرين مصطنعة عبر الحدود بينهما منذ عام 2021 من خلال نقل أشخاص من الشرق الأوسط وأفريقيا ومحاولة دفعهم عبر الحدود.

 

وقال قائد كبير في مجموعة فاغنر السبت إن مجموعة فاغنر يستعدون للانتقال إلى روسيا البيضاء.

بولندا وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك القوات البولندية