الوجبة بها سُم قاتل.. التحريات تكشف سبب تسمم 8 سودانيين بـ6 أكتوبر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول تعرض ٨ أشخاص يحملون الجنسية السودانية، لحالة تسمم داخل منزلهم بمساكن أبناء الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر، لمعرفة إن كان ثمة شبهة جنائية وراء تناولهم السم من عدمه، كما أمرت الاستعلام عن الحالة الصحية لهم، لسؤالهم عن ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.



وجبة فاصوليا

وكشفت التحريات أن السبب في تعرض الأشخاص الـ٨ السم، وهو تناولهم وجبة غذائية فاسدة "فاصوليا"، تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

كانت مباحث قطاع أكتوبر تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات تسمم بمساكن أبناء الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين إصابة 8 سودانيين بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة فاصوليا في المنزل نقلوا على إثرها إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.