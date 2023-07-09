مدحت عبد الهادي: قدمنا مباراة قوية أمام فيوتشر وسعداء بالفوز

أعرب مدحت عبد الهادي مدرب عام فريق الكرة الأول بالزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على حساب فيوتشر بنتيجة 3-2 في الجولة الـ 33 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الهادي في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، قدمنا مباراة قوية أمام فريق فيوتشر، ونجحنا في العودة للمباراة بعد التأخر بنتيجة 2-0، وذلك أمام منافس يضم لاعبين مميزين في كل المراكز.

وتابع، الجهاز الفني للزمالك يلعب كل مباراة بطريقة لعب حسب المنافس، والطريقة تتغير حسب مجريات المباراة سواء كان الزمالك متأخر في النتيجة أو متقدم.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له يوم الخميس المقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.