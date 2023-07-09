طلب إحاطة لتوفير مكتب شهر عقاري بمركز الزينية شمال الأقصر

أعلن أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل بشأن إنشاء مكتب للشهر العقاري لخدمة مركز الزينية شمال المحافظة، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وقال النائب أحمد إدريس، أن مركز ومدينة الزينية يضم أكثر من مائة وخمسون قرية ونجع، وعدد سكانها ما يقارب من ثلاثمائة ألف شخص، ولكن هذا المركز بالرغم من مساحته والكتلة السكانية التي يضمها، فهو فقير بالنسبة للخدمات ومنها احتياجه لمكتب توثيق شهر عقاري لعمل توكيلات وتسجيل عقود الإيجار.

وأشار إدريس إلى صدور قرارات وزير العدل بإنشاء مكاتب عديدة تخضع لمأموريات الشهر العقاري، وقد تم إنشاء ما يقارب من ثلاثة فروع بالإضافة إلى المكتب الرئيسي داخل مدينة الأقصر ذاتها، والتي تبعد عن هذا المركز بما يقارب من 40 كيلو وذلك باختلاف المواصلات التي يحتاجها المواطن ليتنقل بين مواصلات عدة، للوصول إلى أحد مكاتب الشهر العقاري لتسجيل عقد إيجار ربما لا يكلفه عشرون جنيها يقوم بدفع مواصلات تتجاوز هذا المبلغ.

وتابع إدريس في الطلب الذي قدمه قائلا: نضع في الاعتبار أن هناك من هو كبير في السن، ومن هي تحمل صغارها، ومن هو عامل أجرى (يومية) يحتاج أن لا يخرج للعمل حتى يستطيع إنجاز مهمته في مكتب الشهر العقاري، وإن أنجزها فربما يعود إليهم مرة أو مرتين لأي عطل بالسيستم للحاسب الآلي.

ولفت إدريس، إلى أنه يوجد في مركز الزينية مكاتب بريد، وهناك مكتب بريد تحت الإنشاء ويتم تجهيزه بإمكانيات عالية، وهناك مبنى وصرح عريض وهو مجلس مدينة الزينية توجد به الكثير من الغرف المغلقة، مطالبا بتوفير موظف توثیق شهر عقاري لعمل توكيلات وعقود الإيجار بمركز ومدينة الزينية.