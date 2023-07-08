الزمالك يهزم فيوتشر في الدوري ويواصل الانتصارات مع أوسوريو

فاز فريق الزمالك بنتيجة 3-2 على حساب فريق فيوتشر، في اللقاء الذي أقمي مساء اليوم السبت، باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

حسم التعادل الإيجابي 2-2 الشوط الأول، حيث سجل الهدف الأول لفيوتشر اللاعب ناصر ماهر في الدقيقة 4، ثم أضاف أحمد عاطف الهدف الثاني في الدقيقة 25.

بينما سجل ثنائية الزمالك أحمد مصطفي زيزو وناصر منسي في الدقائق 2+45 و6+45 .

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد مصطفي زيزو الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 54 من عمر اللقاء .

وحصل علي الفيل لاعب فيوتشر على بطاقة حمراء في الدقيقة 85 من عمر المباراة بعد اشتباك مع أحد لاعبي الزمالك .

خاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 59 في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 58 في المركز الرابع، ويواصل الفارس الأبيض انتصاراته مع المدرب أوسوريو والتى تحققت مؤخرا محليا بالكأس والدوري .