حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 9 يوليو 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسـواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.