دبلوماسية أمريكية تتوجه إلى هولندا لإعلان تدمير الولايات المتحدة لمخزونها من الأسلحة الكيماوية

تتوجه نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، إلى هولندا يوم /الإثنين/ المقبل، ولمدة ثلاثة أيام؛ لإجراء مشاورات ثنائية مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخاجية الأمريكية اليوم /السبت/ أنه في الدورة 103 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 11 يوليو، ستلقي نائبة وزير الخارجية البيان الوطني الأمريكي الذي يعلن التدمير الكامل لمخزون الأسلحة الكيماوية للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن قال - في بيان أمس - "لأكثر من 30 عامًا، عملت الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوننا من الأسلحة الكيميائية. اليوم، أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمرت بأمان آخر ذخيرة في مخزونها - مما يقربنا خطوة واحدة من عالم خال من أهوال الأسلحة الكيميائية".