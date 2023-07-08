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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة يتابع أعمال تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجرى المهندس ياسر عبدالله ، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط" جولة تفقدية لمشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة لمتابعة سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني، مشدداً على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال لضمان سرعة التشغيل.

 أوضح المهندس ياسر عبدالله ، أن المشروع يتم تنفيذه ضمن مشروعات المرافق القومية الهامة لتنمية مدينة ناصر الجديدة، وتبلغ طاقة المحطة التصميمية لجميع المراحل ١٢٥ ألف م٣/ يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة ٣٤٠٠٠م٣/ يوم.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة مشروع المرحلة الأولى من محطة رافع المياه الأوسط ( البوستر )، وهو عبارة عن محطة رفع أعلى جبل درنكة بمساحة ٨٥٠٠ متر مربع، ووظيفته استقبال المياه العكرة القادمة من المأخذ عن طريق خط من الصلب الكربوني قطره ١٠٠٠مم وضخها إلى محطة التنقية.

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مدينة ناصر الجديدة غرب اسيوط - مياه الشرب والصرف الصحي