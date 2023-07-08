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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل ربة منزل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت ربة منزل تدعى "أ خ ا" 29 عاما، مصرعها صباح اليوم السبت، على يد أحد جيرانها في منطقة صنافير التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد مقتل سيدة في العقد الثاني من عمرها بطلقات نارية في صدرها ويدها مما أدى إلى وفاتها في الحال وبتر أحد أصابعها.

على الفور إنتقل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومأمور المركز من أجل ضبط المتهمين ووضع الجثة في مشرحة مستشفى بنها التعليمي وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن القليوبية بسبب خلافات الجيرة قتل ربة منزل قتل سيدة