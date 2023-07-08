"النيابة" تناظر جثة أم ونجلتيها في حادث سير بمساكن شيراتون

كشفت مناظرة نيابة النزهة، لجثث أم وابنتيها لقوا مصرعهم في حادث الشيراتون عن اسباب الوفاة.

وكشفت المناظرة ان الضحايا توفوا نتيجة اصابتهم بكسور متفرقة واترجاج في المخ فضلا عن نزيف داخلي اسفر عن فشل وظائف الجسم ثم الوفاة.

كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وسرعة ضبط وإحضار المتهم.. كما انتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث لمعاينته.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير في مساكن الشيراتون وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وفاة سيدة وابنتها فيما مازالت فتاة على قيد الحياة في حالة خطرة.

وكشفت التحريات الأولية أثناء عبور المجني عليهن الطريق دهسهم شاب يقود سيارة وفر هاربا وتكثف الجهود لضبطه.